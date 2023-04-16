عباس يغادر الأراضي الفلسطينية متوجها إلى السعودية

غادر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأراضي الفلسطينية متوجها إلى الأردن ضمن رحلته إلى الرياض، للقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

رام الله – سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لما صرح به مصدر في الرئاسة الفلسطينية لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأحد.

وقالت وكالة “سما” الإخبارية الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني انتقل إلى العاصمة الأردنية عمان، على متن مروحية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يكمل رحلته إلى الرياض غدا الاثنين.

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ولفتت الوكالة إلى أن عباس يزور الرياض بدعوة من العاهل السعودي، تزامنا مع زيارة مماثلة إلى المملكة يقوم بها وفد من “حماس” برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.