الأرجنتين تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بحمى الضنك منذ بداية 2023‏

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 40 ألف حالة إصابة بحمى الضنك ‏في البلاد، منذ الأول من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.‏

بوينس أيرس – سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إن “وزارة الصحة تبلغكم أنه حتى الأسبوع الوبائي 14 لعام 2023، تم تسجيل 41257 حالة إصابة بحمى الضنك في البلاد، منها 37914 حالة حدثت داخل الأرجنتين”.

وقدّر البنك الدولي عدد سكان الأرجنتين بنحو 45.8 مليون نسمة، في عام 2023.

مجتمع البعوض “المعدل وراثيا” يكافح حمى الضنك

يشار إلى أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية، تنتقل عن طريق لدغات البعوض.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه لا يوجد علاج محدد للحمى، ويوصى باستخدام اللقاح ضدها فقط للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بعدوى حمى الضنك.