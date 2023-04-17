البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري… صور

احتفلت الطوائف المسيحية في سوريا، التي تتبع التقويم الشرقي، بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس ودور العبادة.

وفي ‏كاتدرائية مار أفرام السرياني للسريان الأرثوذكس، في حي السليمانية في حلب، احتفل المؤمنون بعيد القيامة وأقيم قداس إلهي بحضور البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني.

© Sputnik . Suhaib Omaraya البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري © Sputnik . Suhaib Omaraya

وقال البطريرك مار أفرام الثاني، خلال رسالة العيد: “إن الشعب السوري شعب حي ويؤمن بالقيامة بكل معانيها الإنسانية والروحية مهما تعددت التحديات التي تهدد مسيرة العيش بكرامة”.

© Sputnik . Suhaib Omaraya البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري © Sputnik . Suhaib Omaraya

ودعا البطريرك مار أفرام الثاني “كل الدول التي تفرض حصارًا جائرًا، إلى رفعه عن الشعب السوري الذي يبقى حيًا بمحبة البلد وروح التشاركية والتعايش والأخوة بمسير النصر وازدهار سوريا”.

© Sputnik . Suhaib Omaraya البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري البطريرك مار أفرام الثاني يدعو في عيد القيامة لرفع الحصار عن الشعب السوري © Sputnik . Suhaib Omaraya