الخارجية السعودية تدعو البرهان وحميدتي إلى التهدئة في السودان

دعا وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إلى التهدئة والعودة إلى الاتفاق الإطاري في البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إن “فيصل بن فرحان أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وجرى بحث الأوضاع في السودان، وأكد على دعوة المملكة للتهدئة في السودان”.

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وأضاف البيان أن “وزير الخارجية السعودي شدد على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري في السودان”.

جاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.

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وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الدعم السريع على وقف القتال، بينما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي شمالي البلاد.

وطالبت جامعة الدول العربية، في وقت سابق اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار والاشتباكات المسلحة بين الطرفين حفاظا على أمن وسلامة المدنيين.