مقتل 40 جنديا ومتطوعا في الجيش البوركينابي في هجوم مسلح شمالي البلاد

قُتل 40 شخصا بينهم 6 جنود و34 متطوعا في الجيش البوركينابي، إثر هجوم مسلح على مدينة واهيغويا شمالي بوركينا فاسو.

القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن حاكم منطقة الشمال، اليوم الأحد، “يأسف حاكم منطقة الشمال لإبلاغ سكان مدينة واهيغويا ومحيطها، بأن المفرزة العسكرية ومتطوعو الدفاع عن الوطن المتمركزون في محيط قرية أوريما على بعد حوالي 15 كم شمال شرق القرية، تعرضت لهجوم شنه مسلحون مجهولون يوم السبت 15 أبريل في حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي”.

وذكر بيان حاكم المنطقة، بأنه “قُتل في هذا الهجوم للأسف 40 شخصا، منهم 6 جنود و34 متطوعًا للدفاع عن الوطن فضلا عن 33 جريحًا نقلوا إلى المستشفى الجامعي الإقليمي في واهيغويا، وجميعهم في حالة مستقرة”.

وأسفر هجوم لمسلحين على موقع للجيش البوركينابي في 17 شباط/ فبراير الماضي، عن مقتل 51 جنديًا، فيما قُتل نحو 160 من المسلحين المناهضين للحكومة في عمليات تمشيط نفذها الجيش عقب الهجوم.

مقتل 8 جنود في كمين لمسلحين شمالي بوركينافاسو

ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” [الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول] في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، أوائل 2022، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، ونزوح نحو مليوني شخص داخل البلاد.