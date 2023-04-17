مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نار في حفل عيد ميلاد في ألاباما الأمريكية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية، ليلة أمس السبت، وذلك خلال حفل عيد ميلاد.

وقالت شبكة “إن بي سي نيوز”، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10:34 من مساء السبت، قرب مبنى رقم 200 في شارع برودناكس في دادفيل على بعد حوالي ساعتين جنوب شرق برمنغهام، حسبما أفاد الرقيب جيريمي بوركيت من شرطة ألاباما، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد.

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وأوضح بوركيت: “سقط أربعة قتلى بشكل مأساوي في هذا الحادث، وكان هناك عدد كبير من الجرحى”، ولم يشارك بوركيت أي معلومات بشأن الأحداث التي أدت إلى إطلاق النار، أو ما إذا كان أي من المشتبه بهم رهن الاحتجاز، وقال إن التحقيق في الحادث مستمر، مطالبا أي شخص لديه معلومات بتقديمها إلى السلطات.

ولم يذكر المسؤولون أيضا نوع حفل عيد الميلاد المرتبط بإطلاق النار، فيما قال القس، بن هايز، إن إطلاق النار وقع في حفل عيد ميلاد لمراهق يبلغ من العمر 16 عاما، وأن معظم الضحايا من المراهقين.

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يذكر أن السلطات أطلعت الرئيس، جو بايدن، على ملابسات إطلاق النار في دادفيل، وهو يتابع الوضع، وفقا لمذكرة من الفريق الرئاسي، كما كان بايدن والبيت الأبيض على اتصال مع ضباط إنفاذ القانون والمسؤولين المحليين لتقديم الدعم.