قيادة المنطقة الغربية في الجيش السوداني تعلن انضمامها لقوات الدعم السريع

أعلنت قيادة المنطقة الغربية في القوات المسلحة السودانية في نيالا، انضمامها بكامل جنودها وعتادها العسكري لقوات الدعم السريع، في مواجهة الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

الخرطوم- سبوتنيك. وقالت قيادة المنطقة الغربية في نيالا، في بيان، اليوم الأحد: “تابعت منطقة القيادة الغربية للقوات المسلحة مجريات الأحداث بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي تطورت لاشتباكات دموية راح ضحيتها خيرة الشباب السوداني في معارك مفتعلة، ومن أجل حقن دماء الأبرياء وحماية الوطن، تعلن قيادة المنطقة الغربية للقوات المسلحة انضمامها بكل جنودها وعتادها العسكري لقوات الدعم السريع”.

وفي وقت سابق، أعلن مدير مشرحة مستشفى أم درمان، جمال يوسف، بأنه تم استقبال جثث 28 قتيلًا بينهم 4 عسكريين من أفراد الجيش السوداني.

وقال يوسف، لوكالة “سبوتنيك”، إن “مشرحة مستشفى أم درمان استقبلت جثث 28 قتيلا، بينهم 4 عسكريين تابعين للجيش جراء الاشتباكات ببن الجيش وقوات الدعم السريع”.

وبدأ التصعيد الأخير بإعلان قيادة “قوات الدعم السريع” السودانية، في بيان صباح أمس، أن القوات المسلحة السودانية، هاجمت مواقعها ومقراتها في الخرطوم ومروي ومدن أخرى، لافتة إلى أنه تم الرد على الهجوم وتكبيد الجيش السوداني “خسائر كبيرة”، فضلا عن السيطرة على مطار وقاعدة مروي ومطار الخرطوم.

ومن جانبه، أعلن الجيش السوداني، في بيان صباح أمس السبت، أن القوات المسلحة السودانية “تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة”.