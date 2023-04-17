محادثات جزائرية فرنسية لاستعراض العلاقات الثنائية

عقد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، مباحثات، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، مع نظيرته الفرنسية آن ماري ديكوت.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج إن المباحثات جاءت في إطار مواصلة المشاورات السياسية بين الجزائر وفرنسا.

وشهد اللقاء استعراض المسؤولين للعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون، وأشار البيان إلى أن المباحثات بين الجانبين تمحورت أيضا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في ذكرى يوم النصر… “ملفات ملغومة” بين الجزائر وفرنسا بسبب سياسة باريس

وفي وقت سابق، أبلغ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مارس/ آذار الماضي، بعودة السفير ‏الجزائري إلى باريس قريبا.‏

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي دار بين الرئيسين، والذي تطرقا خلاله إلى “عدد من المسائل منها طريقة تهريب وإخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة، جزائرية – فرنسية، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية، بتونس بتاريخ 6 فبراير/ شباط الماضي”، وفقا لما ورد في بيان من الرئاسة الجزائرية، نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل.