صفارات الإنذار تدوي في 5 مناطق أوكرانية

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مقاطعات أوكرانية في وقت متأخر من ليل الأحد.

وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإن تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في مناطق دنيبروبتروفسك، خاركوف، سومي، بولتافا، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.

في مارس/آذار المنصرم، قال نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، إنه يبدو أن الجيش الروسي غيّر أهداف الضربات الصاروخية، حيث دمرت الهجمات الأخيرة قواعد الوقود في عدة مناطق من أوكرانيا.

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