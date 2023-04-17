الجيش الأمريكي يقتل مسلحين موالين للجيش التركي في إنزال جوي بريف حلب

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وقالت مصادر محلية في ريف حلب لـ “سبوتنيك”، إن 6 طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي – اللاشرعي الذي يقوده الجيش الأمريكي – ينفذ حاليا عملية إنزال جوي بقرية (السويدة) التابعة لناحية (جرابلس) السورية الحدودية، شمال شرق محافظة حلب.

وأكدت المصادر أن أصوات اشتباكات عنيفة تسمع في هذه الأثناء بالمنطقة، تزامنا مع قيام القوات الأمريكية بمحاصرة أحد المنازل ومطالبة ساكنيه بالخروج منه على الفور.

وتابعت المصادر، أن 3 مسلحين تابعين لما يسمى (صقور الشمال) العامل لدى ما يسمى (الجيش الوطني) المدعوم من قبل أنقرة، قتلوا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر من قبل القوات الأمريكية.

ورجحت المصادر، أن تكون عملية الانزل تستهدف أحد القياديين في تنظيم (داعش) ممن انضموا للفصائل التركمانية الموالية للجيش التركي.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر في جرابلس لـ “سبوتنيك”، بانتهاء عملية الإنزال الجوي للقوات الأمريكية في قرية (السويدة).

وأكدت المصادر، أن الجيش الأمريكي اعتقل شخصين من أحد المنازل في (السويدة) ثم انسحبت الطائرات الأمريكية باتجاه قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا، ومن ثم عاد الهدوء إلى المنطقة.

إصابة 4 جنود من الجيش التركي بقصف صاروخي على قاعدتين له بريف حلب

وتخضع منطقة (جرابلس) بشكل كامل لسيطرة فصائل مسلحة تنتمي لما يسمى (الجيش الوطني السوري) الموالي لتركيا.