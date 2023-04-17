الجيش السوداني ينفي إسقاط الدعم السريع لأي طائرات أو الاستيلاء على دبابات

نفى الجيش السوداني، اليوم الإثنين، ما ورد في بيان قوات الدعم السريع عن إسقاط طائرات واستيلاء على دبابات.

وقال الجيش السوداني لوسائل إعلام عربية، إن بيان الدعم السريع مليء بالأكاذيب.

وأضاف لقناة العربية السعودية، أن قوات الدعم السريع لم تسيطر على مقر القوات البرية. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم تدخل أيضا إلى مقر وزارة الدفاع.

وشدد الجيش السوداني على أن قوات الدعم السريع لم تسيطر على أي دبابات ولم تسقط أي طائرات مقاتلة.

يأتي ذلك بعد بيان لقوات الدعم السريع قالت فيه إنها استولت على برج وزارة الدفاع، كما بسطت السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومحيطه، حسب قولها.

الجيش السوداني للعربية: لم يسيطر الدعم السريع على أي دبابات لنا ولم يتم إسقاط أي طائرات #العربية_عاجل https://t.co/hHl1xs3sED — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 17, 2023

وأشارت قوات الدعم السريع إلى أنها حررت رئاسات الفرق العسكرية بولايات دارفور واستولت على عتادها وآلياتها العسكرية ، وفقا للبيان.

وأكدت قيادة قوات الدعم السريع الاستيلاء على أكثر من مائتي دبابة وإسقاط ثلاث طائرات مقاتلة للجيش السوداني.

الدعم السريع يعلن إسقاط 3 طائرات مقاتلة والاستيلاء على 200 دبابة للجيش السوداني

ولفتت إلى أنها أسرت وانضمَّ لها العشرات من كبار ضباط وضباط صف القوات المسلحة السودانية. مشيرة أيضا إلى أسر عدد من العناصر (دفاع شعبي، أمن شعبي، مجاهدين) جاري حصرهم، وفقا للبيان.