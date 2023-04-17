وزارة الدفاع: القوات الروسية تصد هجومين أوكرانيين معاكسين

أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “المركز” الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الإثنين، أن قوات تجمع “المركز” الروسية صدت هجومين معاكسين أوكرانيين في قطاعي تشيرفونو ديبروفسك ويامبولوفسك من الجبهة.

موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك، “في قطاع تشيرفونو ديبروفسك، كشفت قوات ووسائل الاستطلاع عن تحركات المجموعة الهجومية للواء الهجوم الجوي الخامس والتسعين التابع للقوات الأوكرانية. ونفذ طيران الجيش هجوما صاروخيا أسفر عن تكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمعدات”.

بالإضافة إلى ذلك، في قطاع يامبولوفسك، حاولت فصيلة المركبات القتالية المدرعة من اللواء 25 المحمول جواً من القوات الأوكرانية استعادة مواقع كانت قد خسرتها.

وأضاف سافتشوك، “أسفر القصف المدفعي لقوات تجمع “المركز”، عن تكبد العدو خسائر… وأجبر على العودة لمواقعه السابقة”.

تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه الأقاليم من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

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