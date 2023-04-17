"مجموعة السبع" تعلن مواصلة العقوبات ضد روسيا واستمرار دعم أوكرانيا

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، صباح اليوم الإثنين، على مواصلة دعم أوكرانيا وإبقاء العقوبات ضد روسيا، وكذلك التعاون لتشديد الرقابة على التدابير التقييدية.

وجاء اتفاق وزراء خارجية دول مجموعة السبع من خلال بيان مشترك صرحوا فيه خلال جلسة مخصصة للوضع حول أوكرانيا، الذي عقد في منتجع كارويزاوا الياباني، حيث أكدت مجموعة السبع أنها ستبقي على العقوبات الصارمة ضد روسيا، وكذلك ستواصل دعمها القوي لأوكرانيا”.

“بريكس”… قوة صاعدة تواجه مجموعة “السبع” وتحطم أرقامها الاقتصادية

وأضاف بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع “اتفقنا على تعزيز التعاون فيما يتعلق بمكافحة التهرب من العقوبات ومواجهة توريد الأسلحة إلى روسيا من قبل دول ثالثة”.

وأفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، أن وزراء الطاقة والبيئة في دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا في سابورو اليابانية، فشلوا في تحديد موعد نهائي للتخلص التدريجي من استخدام الفحم في إنتاج الطاقة.