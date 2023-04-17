1400 شخص يكافحون حريق غابات في جنوب غربي الصين

هرع ما يزيد عن 1400 شخص، بما في ذلك رجال إطفاء وعناصر ميليشيات، لإخماد حريق غابات مستعر في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين.

ووفقا لمسؤولي حكومة مدينة آننينغ، فقد اندلع الحريق، بعد ظهر يوم الخميس الماضي، في قرية قوانتشوانغ التابعة للمدينة.

وتم نشر ما مجموعه 56 من صهاريج المياه وآلات ضخ المياه، وكذلك طائرات هليكوبتر، لإخماد الحريق.

ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، وفقا لوكالة “شينخوا”.

اندلاع حرائق غابات في كوريا الجنوبية