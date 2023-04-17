وزيرة التجارة والصناعة بأفريقيا الوسطى لسبوتنيك: استضافة بلادنا بنك مجموعة بريكس أمر منطقي

ووفقا للوزيرة، مؤخرا قام وفد من مجموعة “بريكس” بزيارة إلى أفريقيا الوسطى “تأتي الزيارة بعد 5 أشهر من الزيارة الأولى للوفد إلى بانغي، واتفقنا خلال هذه الزيارة على إنشاء 7 مشاريع مختلفة”.

واعتبرت الوزيرة، أن “هذا نمط عمل سريع جدا وقد قلت لزملائي، أنه علينا أيضا العمل بسرعة. نحن نتعلم من روسيا طريقة العمل بسرعة وجدية للحصول على نتائج حسية”، موضحة أن الوفد كان قوامه عددا من المستثمرين في مختلف المجالات، وتمت مناقشة واحد من أهم المشروعات المشتركة “مشروع الطاقة إذ لا يمكننا تعزيز الصناعة دون طاقة”.

هذا وتضم مجموعة “بريكس” البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ويسعى عدد من الدول الانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي، كالجزائر والأرجنتين وإيران وإندونيسيا.

ويشكل سكان المجموعة نحو 41% من مجموع سكان العالَم، وتستحوذ على 23% من حجم الاقتصاد العالمي و18% من التجارة الدولية.