سلوفاكيا تسلم كل طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ 29" لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، أن بلاده أكملت نقل طائرات ميغ -29 المقاتلة إلى أوكرانيا، لافتاً إلى أن 13 طائرة من طراز “ميغ” موجودة بالفعل في أوكرانيا.

وأشار الوزير السلوفاكي إلى أن الطيارين الأوكرانيين استلموا أربع مقاتلات في شهر مارس، وتم نقل تسع مقاتلات أخرى إلى أوكرانيا عن طريق البر.

في وقت سابق، أفاد ناجي أنه كتعويض عن طائرات “ميغ” التي تم نقلها إلى أوكرانيا، ستزود الولايات المتحدة براتيسلافا بـ 12 طائرة هليكوبتر أمريكية حربية.

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وفي نهاية مارس، ادعى رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، أن مقاتلات “ميغ 29” تم تسليمها إلى أوكرانيا في انتهاك صارخ لدستور البلاد.