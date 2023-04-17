الصين: مستعدون لتطوير التعاون مع روسيا لشراكة استراتيجية شاملة في حقبة جديدة

موسكو – سبوتنيك. وقال وينبين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، “أود التأكيد على أن التعاون الثنائي الروسي الصيني طالما كان قائمًا على مبادئ عدم الانحياز للتكتلات وعدم المواجهة وليس موجهًا ضد أطراف ثالثة. تعمل الدول على تطوير نمط جديد من العلاقات بين القوى الكبرى على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة”.

وشدد وينبين على أن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا لتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين رئيسي البلدين، ولتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجيين الشاملين في حقبة جديدة.