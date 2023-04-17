الصين: مستعدون لتطوير التعاون مع روسيا لشراكة استراتيجية شاملة في حقبة جديدة

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، أن التعاون بين الصين وروسيا قائم على مبادئ عدم الانحياز للتكتلات وعدم المواجهة، وأنه ليس موجهًا ضد دول أخرى، وذلك تعليقًا على زيارة وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو إلى روسيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال وينبين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، “أود التأكيد على أن التعاون الثنائي الروسي الصيني طالما كان قائمًا على مبادئ عدم الانحياز للتكتلات وعدم المواجهة وليس موجهًا ضد أطراف ثالثة. تعمل الدول على تطوير نمط جديد من العلاقات بين القوى الكبرى على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة”.
وشدد وينبين على أن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا لتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين رئيسي البلدين، ولتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجيين الشاملين في حقبة جديدة.
وكان وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، قد أكد أمس، أن الصين مستعدة لمواصلة التعاون مع روسيا من أجل ازدهار العالم بأسره.
وزير الدفاع الصيني: التعاون الصيني الروسي يتطور بشكل جيد يسهم في الأمن العالمي
أمس, 18:28 GMT
وقال الوزير الصيني، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، أمس الأحد: “نحن نقف كتفا بكتف ونعمل على تحسين رفاهية شعوبنا. مع الأخذ في الاعتبار أن الانتعاش الاقتصادي بطيء للغاية. العالم مضطرب للغاية، والسلام والعلاقات السلمية بين الدول مطلوبة بشدة … التعاون (مع روسيا) يتطور على جميع المستويات، وسنواصل هذا التعاون من أجل التنمية والازدهار في العالم بأسره”.
وأضاف لي شانغ فو، أن الصين وروسيا تربطهما علاقة قوية تتجاوز تحالفات الحرب الباردة وليست موجهة ضد دول ثالثة.
وأشار شانغ فو أيضًا إلى أن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ “تربطهما صداقة، والجميع في الصين يعلم ذلك”.
وتابع في محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه اختار روسيا على وجه التحديد في زيارته الأولى في منصبه.
أضف تعليقـك