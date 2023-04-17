التحالف يعلن استكمال عملية تبادل الأسرى بإطلاق سراح 104 أسرى من "أنصار الله"

أعلن تحالف عدم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، بإطلاق سراح 104 أسرى من جماعة “أنصار الله” اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد تركي المالكي، إن “قيادة القوات المشتركة للتحالف أنهت إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ104 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم نقلهم ومغادرتهم إلى صنعاء اليوم الإثنين”.

وتابع موضحا أن “هذه المبادرة تأتي امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة من المملكة والمتعلقة بالأسرى، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الهدنة، وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية” وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأشار المالكي إلى أن

“المبادرة تهدف أيضا لحث أطراف النزاع على دعم عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء هذا الملف، انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة ونصوص القانون الدولي الإنساني الواردة بنصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة للأسرى”.

وشدد على أن “ملف إنهاء تبادل الأسرى والمحتجزين محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف، باعتبار أن إنهاء الملف ينبع من منطلقات وثوابت إنسانية راسخة”.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء أمس الأحد، إتمام ثاني أكبر عملية تبادل للأسرى بين طرفي النزاع في اليمن، بعدما تم تبادل نحو 900 أسير.

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وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، الانتهاء من المرحلة الأولى لعملية تبادل الأسرى مع “أنصار الله”، بعد وصول طائرتين إلى مطاري العاصمة صنعاء وعدن.