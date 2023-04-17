انتشار كبير لداء السكري بالجزائر و"الصحة" تدق ناقوس الخطر

يعرف داء السكري انتشارا كبيرا في الجزائر، حيث بلغ عدد المصابين حوالي أربعة ملايين شخص، وفق وزارة الصحة.

وقالت نائبة فرعية مكلفة بالأمراض غير المتنقلة بوزارة الصحة، الدكتورة جميلة نذير، في برنامج على أثير الإذاعة الجزائرية، إن داء السكري بالجزائر في انتشار كبير، حيث بلغ عدد المصابين به حوالي أربعة ملايين شخص من بينهم أطفال وكبار سن .

وأوضحت أنه تم توفير كل الإمكانيات لهذه الفئة من أجل التكفل بهم وتدعيم الوحدات القاعدية الأولية بالكفاءات.

من جهة أخرى، اعتبرت المسؤولة أن مؤشرات الصحة بالجزائر إيجابية جدا، بالنظر للأشواط التي قطعتها في مجال الخدمات الصحية المقدمة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة وضع استراتيجيات للحد من انتشار الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة لتقييم النقائص واستخلاص الدروس.

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