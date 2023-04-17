دراسة تكشف عن "المخرب الصامت" المرتبط بسرطان الثدي

توصلت دراسة جديدة إلى أن “اكتشاف الاكتئاب وعلاجه” مهمان لصحة مرضى سرطان الثدي.

وربطت الدراسة الحديثة، التي نشرت في مجلة “وايلي أون لاين أو كونسير” وهي تابعة لجمعية السرطان الأمريكية، الإصابة بالاكتئاب قبل أو بعد تشخيص سرطان الثدي بانخفاض احتمالية البقاء على قيد الحياة.

من أجل الدراسة، حلل الدكتور بن هوانغ، من مركز السرطان بجامعة كنتاكي ماركي، وزملاؤه البيانات من سجل كنتاكي للسرطان لتحديد النساء البالغات المصابات بسرطان الثدي الأولي الغازي في 2007-2011. وباستخدام بيانات سجل السرطان المرتبطة بالادعاءات الصحية، صنف الفريق المريضات على أنهن ليس لديهن تشخيص للاكتئاب، أو تشخيص الاكتئاب فقط قبل تشخيص السرطان، أو تشخيص الاكتئاب فقط بعد تشخيص السرطان أو الاكتئاب المستمر المعرف بالاكتئاب قبل وبعد تشخيص السرطان.

وقام الفريق أيضا بتقييم تلقي المريضات للعلاج الموصى به من قبل إرشادات الدورة الأولى كما هو مبين في إرشادات علاج سرطان الثدي في الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان.

من بين 6054 مريضة، كان 4.1% و3.7% و 6.2% منهن يعانين،على التوالي، من الاكتئاب المستمر، والتشخيص المسبق للاكتئاب فقط، والاكتئاب بعد التشخيص فقط. أشارت التحليلات إلى أن 29.2% من المريضات لم يتلقين علاج سرطان الثدي الموصى به. كما توفي 26.3% منهن خلال متابعة استمرت 4 سنوات.

بالمقارنة مع المريضات اللواتي لا يعانين من الاكتئاب، كان لدى المريضات اللواتي يعانين من اكتئاب ما بعد التشخيص فقط أو اكتئاب مستمر، احتمالية مماثلة لتلقي العلاج الموصى به من الإرشادات، ولكن المريضات اللاتي يعانين من الاكتئاب المسبق لديهن احتمالات أقل بنسبة 25% لتلقي رعاية متوافقة مع الإرشادات، على الرغم من هذه النتيجة كان هامشيًا. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الأسباب المحتملة لهذا الارتباط.

تم ربط التشخيص المسبق للاكتئاب فقط والاكتئاب بعد التشخيص فقط (ولكن ليس الاكتئاب المستمر) بالبقاء على قيد الحياة بشكل أسوأ مقارنة بعدم الاكتئاب. على وجه التحديد، ارتبط التشخيص المسبق للاكتئاب بارتفاع خطر الوفاة بنسبة 26%، وارتبط ما بعد التشخيص بالاكتئاب بخطر أعلى بنسبة 50%. أيضا، واجهت المريضات اللاتي لم يتلقين العلاج الموصى به من التوجيهات خطرًا للوفاة بنسبة 118% أعلى من اللواتي تلقين الرعاية الموصى بها.

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وقال هوانغ “النتيجة المدهشة من هذه الدراسة هي أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب المستمر لم يعانوا من البقاء على قيد الحياة بشكل أسوأ مقارنة بالمرضى، الذين لا يعانون من الاكتئاب”.

وأضاف “بالنظر إلى أن نقص التشخيص وسوء العلاج للاكتئاب أمر شائع بين مرضى السرطان، يمكن أن يكون الاكتئاب المستمر مؤشرا على أن اكتئاب المرضى ربما تمت السيطرة عليه بشكل جيد. ومن ثم، تشير هذه النتيجة بالذات إلى أهمية فحص الاكتئاب وإدارته طوال رعاية مريض السرطان”.