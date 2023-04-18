المناورات العسكرية "أورورا 23"

تقام مناورات “أورورا 23” العسكرية من 17 أبريل/ نيسان الجاري إلى 11 مايو/ أيار 2023. وتتعرفون في المخطط المعلوماتي الذي أعده فريق “سبوتنيك” على الدول المشاركة في المناورات ومنطقة المناورات.

وبحسب وزارة الدفاع السويدية، ستشارك في التدريبات قوات من الجيش والبحرية والقوات الجوية السويدية ووحدات أخرى، وسيقام التدريب بشكل رئيسي في جنوب المملكة السويدية وجزيرة غوتلاند ومحيطها.

وأضاف بيان الوزارة أنّ “الغرض من التدريبات هو تعزيز الإمكانات لمواجهة هجوم مسلح على السويد”، مشيراً إلى أنّ “أورورا 23” هي أكبر تمرين وطني من نوعه في السنوات الـ25 الماضية، ويشارك فيها 14 دولة ونحو 26 ألف رجل وامرأة.

يذكر أن السويد من الدول التي تسعى للانضمام لحلف الناتو، إذ وقعت الدول الأعضاء في الحلف بروتوكولات بشأن انضمام فنلندا والسويد في 5 يوليو/ تموز عام 2022.