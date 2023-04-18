إعلام: "الناتو" يستعد لعمليات عسكرية على حدوده مع روسيا

كشفت وسائل إعلام غربية، أن حلف “الناتو” يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية على حدوده مع روسيا.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن “الناتو” ينتقل من استراتيجية الردع عن طريق التهديد إلى استراتيجية الردع عن طريق عسكري، مما يعني، المزيد من القوات العسكرية المتمركزة بشكل دائم على الحدود مع روسيا، وتكامل أكبر للخطط العسكرية بين الولايات المتحدة والحلفاء، وزيادة الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى متطلبات أكثر للحلفاء بشأن القوات والمعدات التي يجب أن يمتلكوها.

وتشير الصحيفة إلى أن، هدف “الناتو” الآن ليس فقط تفعيل قواتها، ولكن أيضا لجعلها أكثر وضوحا لروسيا، وتؤكد الصحيفة أن الناتو أرسل بالفعل قوات من دول مختلفة إلى 8 دول بالقرب من الحدود مع روسيا ويدرس الآن إمكانية تعزيزها.

وبحسب ما قاله مصدر رفيع المستوى في حلف شمال الأطلسي، فإنه في إطار الخطط الجديدة، يعمل كريستوفر كافولي (قائد قوات الناتو المشتركة في أوروبا والقوات المسلحة الأمريكية) على توحيد الخطط العسكرية للولايات المتحدة وحلفاء آخرين في الناتو للمرة الأولى منذ الحرب الباردة.

وأضاف المصدر، أن الأمريكيين عادوا إلى أوروبا وهم الآن “يقررون مع الناتو بالضبط كيف ستدافع الولايات المتحدة عن أوروبا”.

تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ “حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات”، موضحا أن العملية الخاصة إجراء قسري، “روسيا لم تترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى”.