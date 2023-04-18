موسكو تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وحل الصراع عبر الحوار

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الأطراف المتصارعة في السودان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحل جميع النزاعات عبر المفاوضات.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: “أكد الجانب الروسي ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وحل النزاعات عبر المفاوضات. كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن السفارة الروسية في الخرطوم وجميع المواطنين الروس في السودان”.

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، أن “قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة”.

وذكرت الخارجية السودانية، في بيان لها، أن “كافة الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة قد فشلت بسبب تعنّت قادتها”، مؤكدة أن “ما يجري هو شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة فيما بينهم بعيداً عن التدخلات الدولية”، حسب وكالة الأنباء السودانية-سونا.

الخارجية السودانية: البرهان يصدر قرارا بحل “الدعم السريع” وإعلانها قوة متمردة

وأوضحت أن “الأحداث الأخيرة نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية في عدد من المواقع بالعاصمة وبعض المدن الأخرى”، مشيرة إلى أن “الهجوم كانت بدأته قوات الدعم السريع على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي ببيت الضيافة المجاور للقيادة العامة للقوات المسلحة”.

وأكدت أن “القوات المسلحة تمكنت من إلحاق الهزيمة بالمتمردين وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات الأمر الذي دفع أعدادا كبيرة منهم للاستسلام أو الهروب من ساحة المعركة إلى الولايات المجاورة لولاية الخرطوم”.

وختمت الخارجية السودانية بيان لها بالقول إن “القوات المسلحة تعتمد استراتيجية قتالية تهدف لتقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة”.

ماذا يحدث في السودان… تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع… فيديو

وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وأعلن الجيش السوداني، أن “القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة”.

كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات “متمردة”، حيث ذكر، عبر بيان، أن “الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية”.

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