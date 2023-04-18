وزير الدفاع الأمريكي يصدر تعليماته بمراجعة أساليب معالجة البيانات السرية

كشفت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمر الوزارة بمراجعة إجراءات التعامل مع الوثائق الحكومية السرية في غضون 45 يومًا.

وقالت سابرينا سينغ، في إحاطة صحفية اليوم الاثنين: “أمر وزير الدفاع أوستن بإجراء مراجعة شاملة للتعامل مع المستندات السرية، وفي غضون 45 يومًا يجب تقديم النتائج والتوصيات الأولية إليه لتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بحماية البيانات السرية”.

يقوم البنتاغون حاليًا بالتحقيق في تسرب على الشبكة الاجتماعية لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتقويتها. وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل مارس/ آذار، وزُعم أنها وزعت في “قنوات برقية روسية موالية للحكومة”.

وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي”، في وقت سابق، القبض على مشتبه به في قضية تسريب وثائق استخباراتية شديدة السرية تابعة لوزارة الدفاع “البنتاغون” عبر شبكة الإنترنت.

وقال “إف بي آي” في بيان له، إن المكتب “قام بإلقاء القبض على مشتبه به وهو مستمر في مداهمة أحد المنازل شمال بلدة دايتون بولاية ماساتشوستس”، وفقا لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعتقل المشتبه فيه بتسريب وثائق “البنتاغون” السرية… فيديو

وأضاف البيان: “هذه عملية مستمرة في الوقت الراهن، ولا يمكننا الإدلاء بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي”.