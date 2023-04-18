الجيش السوداني: عدد كبير من أفراد "المليشيا المتمردة" استسلم وسلموا أنفسهم داخل وخارج العاصمة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الاثنين، أن “قوات المرحلة الأولي نجحت في امتصاص الصدمة وتأمين الموقف وأن الظروف مهيئة للإنتقال إلى المرحلة التالية بقوات جديدة”.

وقالت القوات السودانية، في بيان لها، إن “عدد كبير من أفراد المليشيا المتمردة استسلم وسلموا أنفسهم للمناطق والفرق داخل وخارج العاصمة”، مؤكدة أن “عناصر من القوات الخاصة نجحت في السيطرة على معسكر الشهيد حمودة بأم درمان التابع للمليشيا المتمردة”.

موجز الموقف اليوم

نجحت قوات المرحلة الأولي في إمتصاص الصدمة وتأمين الموقف والظروف مهيئة للإنتقال إلى المرحلة التالية بقوات جديدة

تكاملت لدينا كل المعلومات المطلوبة اللازمة للإنطلاق لتطوير الموقف . pic.twitter.com/Rx9oFywePC — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) April 17, 2023

وأضاف البيان: “سيتسع نطاق عمليات التأمين مما يتطلب من مواطنينا إلتزام الحيطة والحذر وتقييد التحركات”، متابعا: “مناوشات اليوم كانت محدودة جداً و انحصرت في تأمين محيط منطقة القيادة العامة ومحيط المطار”.

سيتسع نطاق عمليات التأمين مما يتطلب من مواطنينا إلتزام الحيطه والحذر وتقييد التحركات . مكتب الناطق الرسمي باسم #القوات_المسلحة — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) April 17, 2023

وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وأعلن الجيش السوداني، أن “القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة”.

السيسي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وسط تصاعد الموقف في السودان

كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات “متمردة”، حيث ذكر، عبر بيان، أن “الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية”.