ولي العهد السعودي يبحث القضايا المشتركة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد

التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جدة، اليوم الإثنين، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان. تشاد تطلب من السفير الألماني مغادرة أراضيها وتمهله 48 ساعة فيما حضره من الجانب التشادي، وزير الشؤون الخارجية السفير محمد صالح النظيف.

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