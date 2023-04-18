الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بالاعتداء على البعثات الأجنبية ونهب الأسواق

اتهمت القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، قوات الدعم السريع بانتهاج سلوك إرهابي تمثل في استهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر، حسب قولها.

وأضاف بيان الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع اعتدت على منزل سفير الاتحاد الأوروبي، واحتجزت أجانب وضباط سودانيين”.

كان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أمس الإثنين، أن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، تعرض للاعتداء في مقر إقامته.

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وأشار الجيش السوداني إلى نهب الدعم السريع للأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادي صالح، إضافة إلى أعمال السلب والنهب لممتلكات المواطنين التي تمت في ولاية الخرطوم بجانب التعدي على المنشآت الصحية الخاصة وتهديد الكوادر الصحية والطبية وضرب محطات الكهرباء والمياه وتدمير الطائرات المدنية الرابضة بمطار الخرطوم، حسب البيان.