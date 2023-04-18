الخارجية الروسية: الغرب يقوم بعسكرة الفضاء المعلوماتي ويهدد بصدام مسلح

صرح مدير إدارة أمن المعلومات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، لوكالة “سبوتنيك”، بأن الولايات المتحدة وحلفائها يقومون بعسكرة الفضاء المعلوماتي. محذرًا أن أعمالهم في هذ المجال قد تتطور إلى صدام مسلح.

موسكو – سبوتنيك. وقال ليوكمانوف للوكالة، “الولايات المتحدة وحلفاؤها يتحدثون عن عسكرة فضاء المعلومات”. مشدداً على أن هذا يتعارض بشكل أساسي مع نهج روسيا “ومع توجهات معظم الدول في العالم”.

ومن الأمثلة الواضحة على هذه السياسة الأمريكية، حسب قوله، هو إنشاء في هذا البلد رسميا ما يسمى بالقيادة السيبرانية العاملة داخل القوات المسلحة.

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وقال مدير إدارة أمن المعلومات الدولية، “هذه هياكل قائمة رسميا التي تستخدم “ترسانة” تكنولوجيا المعلومات، والوصول إلى هذه التقنيات، بما في ذلك أجهزة الاتصال للمستخدمين العاديين”.