روسيا تطور مكونات إلكترونية محلية الصنع لتحديث أنظمة الاتصالات للمقاتلات الروسية

أكدت شركة “روس إليكترونيكا” التابعة لمجموعة “روستيخ” الروسية، لوكالة “سبوتنيك”، أن الشركة طورت مكونات إلكترونية محلياً لتحديث أنظمة الاتصالات في الطائرات المقاتلة الروسية.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الشركة للوكالة، “طورت مجموعة “روس إليكترونيكا”مكونات إلكترونية لتحديث معدات الاتصالات لطائرات “سوخوي”.
وأضافت “روس إليكترونيكا”، أنه نظرًا لاستخدام المرحلات المستقطبة كجزء من معدات الاتصالات التي تم تطويرها سيكون من الممكن أيضًا تقليل استهلاكها للطاقة.
تم إنشاء قاعدة مكونات إلكترونية جديدة كجزء من سياسة إحلال الواردات في معهد بينزا لبحوث الأجهزة الإلكترونية والميكانيكية، بطلب من شركة البحوث والصناعات الروسية “بولوت”.
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تمتلك القوات الجو-فضائية الروسية، من بين الكثير من الطائرات الحربية، مقاتلات “سوخوي” مثل: مقاتلة الجيل الخامس “سو-57″، التي صُنعت باستخدام تقنية “ستيلس”، ومقاتلات الجيل الـ “4++” “سو-35إس” والمقاتلة القاذفة الهجومية “سو-34”.
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