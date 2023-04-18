الدفاع: القوات الروسية توجه ضربة جماعية للقوات الأوكرانية بالقرب من سيفيرسك

شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا جماعيًا على القوات الأوكرانية في منطقة سيفيرسك، وفقًا لما صرح به مدير المركز الصحفي لمجموعة “يوغ” (الجنوب)، إيفان بيغما، لوكالة “سبوتنيك”.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيغما للوكالة: “في منطقة مدينة سيفيرسك، نفذت أطقم مدفعية أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (الراجمات) “أوراغان” و”غراد” التابعة للفيلق الثاني للجيش بالمنطقة العسكرية الجنوبية، هجومًا جماعيًا على تجمع من القوى البشرية والمعدات العسكرية للواء 54 ميكانيك التابع للقوات المسلحة الأوكرانية”.

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