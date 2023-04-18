مجموعة السبع ترفض "تهديد" روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أن “تهديد” روسيا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول.

طوكيو – سبوتنيك. وجاء في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، عن مجموعة السبع عقب اجتماع وزراء خارجية ]ول المجموعة في طوكيو، “الخطاب النووي غير المسؤول لروسيا وتهديدها بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا غير مقبول. أي استخدام روسي للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية ستكون له عواقب وخيمة”.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الجمعة الماضي، أن الطيارين البيلاروسيين أكملوا التدريب على الاستخدام العملي للذخيرة النووية بالطائرات الهجومية من طراز “سو 25”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

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هذه الخطوة هو بيان بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا باليورانيوم المنضب.

في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن بيلاروسيا طلبت منذ فترة طويلة استضافة أسلحة نووية روسية على أراضيها. وأضاف أن موسكو تفعل ما تفعله الدول منذ عقود.