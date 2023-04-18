بوتين يزور مقري قيادة مجموعتي "فوستوك" و"دنيبر" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.. فيديو

أفاد الكرملين، صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تفقدية إلى مقر قيادة مجموعة “دينبر” العسكرية في منطقة خيرسون.

وذكر الكرملين أنه تم إطلاع الرئيس بوتين على التقارير العسكرية المرتبطة بهذا المحور من قائد القوات العسكرية المجوقلة وقوات المظليين في الجيش الروسي العقيد ميخائيل تبلينسكي.

كما قدم قائد مجموعة “دنيبر” العسكرية العقيد أوليغ ماكاريفيتش وقادة عسكريين آخرين تقاريرهم العسكرية المرتبطة بالتطورات في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

كما ذكرت الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار غرفة عمليات مجموعة قوات “فوستوك” في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تلقى تقارير من الفريق الأول، ألكسندر لابين، وضباط كبار آخرين حول الوضع في هذا المحور.

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