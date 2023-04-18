مقتل 11 شخصا إثر نشوب حريق في مصنع بشرقي الصين

لقي 11 شخصا مصرعهم جراء اندلاع حريق في مبنى مصنع بمدينة جينهوا بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، بعد ظهر يوم الإثنين.
وقالت السلطات المحلية، إن الضحايا حوصروا في الطابق الثالث من المبنى في منطقة صناعية في محافظة ييوو بعد اندلاع الحريق.
وتأكد عدد القتلى في حوالي الساعة الرابعة صباح اليوم الثلاثاء بعد جولتين من عمليات البحث والإنقاذ، وفقا لوكالة “شينخوا”.
الخارجية الروسية: موسكو وبكين تحملان واشنطن وحلفاءها مسؤولية التصعيد بشبه الجزيرة الكورية
أمس, 14:29 GMT
وتجري حاليا أعمال التحقيق في ملابسات الحادث.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك