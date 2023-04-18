إصابة إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار بالقدس

أصيب إسرائيليان، صباح اليوم الثلاثاء، لدى إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن جراح المصابيْن وصفت بالطفيفة والمتوسطة.
ووصلت العديد من قوات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان إطلاق النار وبدأت في البحث عن منفذ الهجوم الذي فر من المكان.
وعثرت الشرطة على سلاح من نوع “كارلو”، بالقرب من مكان الهجوم.
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15 أبريل, 17:39 GMT
وتعمل قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة وتجري عمليات تمشيط بحثا عن المشتبه به في إطلاق النار من الأرض والجو بمساعدة مروحية تابعة للشرطة.
وأجرى قائد شرطة القدس، دورون تورغمان، تقييما للوضع في موقع الهجوم مع قادة القوات وأعطى تعليمات بمواصلة مطاردة الفلسطيني منفذ العملية، وفق الصحيفة.
وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، توترا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة على خلفية عمليات اعتقال واسعة تقوم بها القوات الإسرائيلية في المدن والبلدات الفلسطينية، تتخللها عمليات اغتيال، يرد عليها الفلسطينيون بهجمات فردية.
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