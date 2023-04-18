إصابة إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار بالقدس

أصيب إسرائيليان، صباح اليوم الثلاثاء، لدى إطلاق النار على سيارة كانا يستقلانها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن جراح المصابيْن وصفت بالطفيفة والمتوسطة.

ووصلت العديد من قوات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان إطلاق النار وبدأت في البحث عن منفذ الهجوم الذي فر من المكان.

وعثرت الشرطة على سلاح من نوع “كارلو”، بالقرب من مكان الهجوم.

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وتعمل قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة وتجري عمليات تمشيط بحثا عن المشتبه به في إطلاق النار من الأرض والجو بمساعدة مروحية تابعة للشرطة.

وأجرى قائد شرطة القدس، دورون تورغمان، تقييما للوضع في موقع الهجوم مع قادة القوات وأعطى تعليمات بمواصلة مطاردة الفلسطيني منفذ العملية، وفق الصحيفة.