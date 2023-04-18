الولايات المتحدة تتوقع تقدما في العلاقات مع الصين إذا أوضحت بكين نواياها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن بلاده تتوقع تقدما في العلاقات مع الصين إذا أوضحت بكين نواياها الحقيقة.

وجاءت تصريحات بلينكن خلال مؤتمره الصحفي في اليابان عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة دول السبع الذي اختتم في منتجع كارويزوا الياباني قال خلال “نعتقد أن وجود خطوط اتصال والقدرة على المشاركة في مجموعة واسعة من القضايا التي تنشط العلاقات أمر مهم، لكننا نعتبر أن دول العالم تتوقع من واشنطن إدارة العلاقات مع الصين بمسؤولية وهذا يبدأ بالتفاعل”.

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وتابع بلينكن بالقول: “التوقعات هي أنه يمكننا التحرك نحو ذلك، لكن هذا يتطلب من الصين توضيحا لنواياها وإذا فعلوا ذلك أتوقع أنه يمكننا إيجاد طرق للتفاعل، كما اتفق عليه الرؤساء في الاجتماع في بالي”.