البرهان: قوات الدعم السريع حاولت أسري وقتلي

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن قوات الدعم السريع حاولت أسره وقتله، خلال المعارك الدائرة في الخرطوم.
وقال البرهان لشبكة CNN يوم الإثنين إنه “تم طرح بالأمس واليوم اقتراحا لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتم الاتفاق عليه، للأسف، لم يلتزم به، يمكنك الآن سماع محاولات اقتحام مقر الجيش وهجمات الهاون العشوائية، إنه يستخدم فترة التوقف لأسباب إنسانية من أجل مواصلة القتال”، وأضاف “قوات الدعم السريع حاولت أسري وقتلي”.
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أمس, 17:53 GMT
وعندما سُئل متحدث باسم قوات “الدعم السريع” عن هذا الادعاء، قال للشبكة إن قواته كانت تحاول الالتزام بوقف إطلاق النار لكن “هم يواصلون إطلاق النار مما لا يترك أي خيار آخر سوى أن تدافع قوات الدعم السريع عن نفسها وترد”.
وقال إن القوات “تسعى للقبض عليه (البرهان) وتقديمه إلى العدالة بسبب ارتكاب العديد من أعمال الخيانة ضد الشعب السوداني، ونحن نقاتل من أجل كل الشعب السوداني، وسنقدم جميع الأطراف المسؤولة إلى العدالة ونقدم لهم محاكمة عادلة”.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن البرهان أصدر قرارا بحل قوات “الدعم السريع”، وإعلانها “جماعة متمردة”، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
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