البرهان: قوات الدعم السريع حاولت أسري وقتلي

وقال البرهان لشبكة CNN يوم الإثنين إنه “تم طرح بالأمس واليوم اقتراحا لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتم الاتفاق عليه، للأسف، لم يلتزم به، يمكنك الآن سماع محاولات اقتحام مقر الجيش وهجمات الهاون العشوائية، إنه يستخدم فترة التوقف لأسباب إنسانية من أجل مواصلة القتال”، وأضاف “قوات الدعم السريع حاولت أسري وقتلي”.