إصابة شخصين بإطلاق نار في القدس والشرطة تبحث عن الجاني

أصيب شخصان جراء إطلاق نار قرب قاعدة للشرطة الحدودية في القدس صباح يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة “ذا جيروزاليم بوست” نقلاً عن المتحدث باسم الشرطة أن الرجلين المصابين هما رجلان متشددان دينياً كانا في طريقهما من صلاة الصباح، وتم نقلهما إلى مراكز طبية لتلقي العلاج.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن طائرة هليكوبتر شاركت في البحث عن مطلق النار، وأن السلاح المستخدم في الحادث قد تم العثور عليه بالفعل.

وفقًا لتصريحات الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن “قوة كبيرة من الشرطة والشرطة الحدودية تعمل في المنطقة في هذا الوقت وتجري عمليات بحث شاملة عن المشتبه به المشارك في إطلاق النار صباحاً بالقرب من تقاطع شمعون هاتزاديك. ويقوم المسؤولون بالبحث من الأرض والجو مع مساعدة طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة”.

إسرائيل تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط القدس

وذكرت الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس أنها نجحت في إحباط هجوم طعن كان مخططًا له خلال احتفالات عيد الفصح اليهودي في القدس.