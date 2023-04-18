مصدر لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية السعودي يزور دمشق اليوم لأول مرة منذ عام 2011

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وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيكون في استقبال الوزير السعودي بمطار دمشق بعد ظهر اليوم.

ورجحت المصادر أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الوزير السعودي.

اجتماع دول الخليج وزيارة المقداد للسعودية… هل اقترب موعد عودة سوريا للجامعة العربية؟

وكان المقداد زار السعودية يوم الأربعاء الماضي بناء على دعوة من نظيره السعودي، وتم خلال لقائهما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.