وزير الدفاع الصيني: زيارتي لروسيا هدفها تأكيد نية بكين تعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو

وأضاف: “القوات المسلحة للصين وروسيا ستعمل بكل حرص على تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين، وتطوير التعاون العسكري والتبادلات العسكرية بين روسيا والصين، وسننقلها بالتأكيد إلى مستوى جديد”.

ونوه وزير الدفاع الصيني إلى مدى أهمية استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في موسكو، الأحد الماضي.