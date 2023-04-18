علماء روس يتوصلون إلى نتيجة عالمية لـ"فيزياء جديدة" قد تغير أفكار البشرية

“هل تقترب نتيجتنا من احتمال وجود “فيزياء جديدة”؟ بالطبع لا، لأن هذه مسألة دقة. كلما كانت الجسيمات التي لم نكتشفها أثقل، قلت مساهمتها في العزم المغناطيسي الشاذ للميون، لذا فإن قرارنا؛ حول أي الطاقات سنرى مساهمة الجسيمات الافتراضية يعتمد على دقة القياس. ومع الدقة التي قسنا بها. نعم، إنها كذلك. أي يمكننا القول إنه لا يمكن أن تكون هناك جزيئات أخف من هذا ومثل هذه الكتلة، لكن الجسيمات ذات الكتلة الكبيرة، والتي لا نراها بدقة قياساتنا، قد تكون موجودة”.