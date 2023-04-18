أوكرانيا تتحدث عن طائرة روسية هى الأكثر خطورة على قواتها

وصف مستشار وزير الداخلية الأوكرانية أنطون جيراشينكو، طائرة “لانتسيت” الروسية بأنها أخطر طائرة دون طيار على القوات المسلحة الأوكرانية.

وأفاد جيراشينكو، أن “طائرة لانتسيت دون طيار هي أخطر طائرة دون طيار بالنسبة لنا، وقوية جدا لتدمير المدفعية”.

وطورت لانتسيت من قبل شركة “زالا” الروسية، وهي جزء من شركة كلاشينكوف التابعة لشركة “روستيخ” الحكومية، وتستخدم لانتسيت في مهمات القصف والاستطلاع على خط المواجهة، ويمكنها حمل ذخيرة شديدة الانفجار.

وتستطيع أن تحمل الذخيرة شظايا شديدة الانفجار ورأسًا حربيًا تراكميًا يصل وزنه إلى خمسة كيلوغرامات.

وقال مصدر لوكالة “سبوتنيك”، في وقت سابق، إن الجيش الروسي استخدم بالفعل عدة مئات من طائرات “كاميكازي” دون طيار خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال المصدر: “منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، استخدم الجيش الروسي بالفعل عدة مئات من الذخائر المحلية الصنع”.

وأضاف: “نحن نتحدث عن طائرات دون طيار من طراز كوبا ونوعين من طراز لانسيت”.