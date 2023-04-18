خطأ قاتل من طاقم أوكراني يخرج دبابة ألمانية من الحرب… صور

تسبب طاقم أوكراني يقوم بتدريبات على قيادة دبابة “ليوبارد” الألمانية بتخريب المركبة، وذلك بسبب هفوة قاتلة أدت إلى انشطار البرج عن بقية أجزاء الدبابة.
وأشارت مصادر إعلامية نقلا عن شهود عيان أن الحادثة حصلت خلال التدريبات القائمة للفرق والطواقم الأوكرانية في بولندا، مضيفة أنه خلال المناورات بالدبابات نسي طاقم دبابة “ليوبارد” رفع المدفع ما أدى إلى اصطدامه بالأرض خلال مناورة سريعة، الأمر الذي أدى فورا إلى انشطار البرج عن جسم الدبابة.
وأكدت مصادر غربية أن التشكيلات المسلحة لنظام كييف أرسلت أكثر المتخصصين تأهيلًا للتدريب. ومع ذلك ، فإن الحادث الذي وقع يلقي بظلال من الشك نظراً للخسائر الهائلة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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12:05 GMT
أما بالنسبة للدبابة فإن محاولة إصلاحها قائمة، لكن العملية قد تأخذ وقتا طويلاً بسبب المشاكل التنظيمية والفنية والمالية ما قد يؤخر عملية التسليم لبضعة أشهر إضافية.
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