خطأ قاتل من طاقم أوكراني يخرج دبابة ألمانية من الحرب… صور

وأشارت مصادر إعلامية نقلا عن شهود عيان أن الحادثة حصلت خلال التدريبات القائمة للفرق والطواقم الأوكرانية في بولندا، مضيفة أنه خلال المناورات بالدبابات نسي طاقم دبابة “ليوبارد” رفع المدفع ما أدى إلى اصطدامه بالأرض خلال مناورة سريعة، الأمر الذي أدى فورا إلى انشطار البرج عن جسم الدبابة.