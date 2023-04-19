وزير الخارجية السعودي يبحث مع الأسد عودة دمشق إلى محيطها العربي … صور

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بدمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد سبل تسوية الأزمة السورية وعودة دمشق إلى محيطها العربي بعد انقطاع دام نحو عقد من الزمن.

سبوتنيك. وذكرت الخارجية السعودية، في بيان “استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية للعاصمة السورية دمشق”.

وأضاف البيان “بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتسهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي”.

وأكد ابن فرحان للرئيس السوري “أهمية توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم”.

وكشفت مصادر إعلامية عربية أن الرئيس السوري، بشار الأسد، سيتسلم دعوة رسمية لزيارة السعودية من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وأفادت قناة “الميادين” نقلًا عن مصادر بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي يصل دمشق اليوم في أول زيارة من نوعها لمسؤول سعودي منذ 2011، سيسلم الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.

وكالات: وزير الخارجية السعودي يسلم الأسد دعوة لزيارة المملكة بعد عيد الفطر

وكان مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك”، أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيصل بعد ظهر اليوم إلى دمشق في زيارة عمل قصيرة.

وكان المقداد زار السعودية يوم الأربعاء الماضي بناء على دعوة من نظيره السعودي، وتم خلال لقائهما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.