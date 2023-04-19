الخارجية الروسية تسلم مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" للسفيرة الأمريكية

أعلنت الخارجية أنها عبرت عن احتجاجها الشديد للسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لين تريسي، التي تم استدعاؤها إلى مقر الخارجية، بعد تصريحاتها الاستفزازية لدعم المدان فلاديمير كارا مورزا (المعترف به كعميل أجنبي في روسيا).

وقالت الخارجية الروسية في بيان “رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، التي تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية الروسية في 18 أبريل/ نيسان، تعرضت للاحتجاج الشديد على تصريحات استفزازية تدعم كارا مورزا المدان بالخيانة ونشر معلومات كاذبة عن قصد عن الجيش الروسي”.

بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ السفيرة الأمريكية بأن “مثل هذه الأعمال، التي تُرتكب علنًا من أجل الضغط على السلطات والمحاكم، تشكل تدخلاً علنيًا في الشؤون الداخلية لروسيا”.

كما تمت الإشارة إلى أنه “على خلفية القمع المخزي للمعارضة في الولايات المتحدة نفسها، فإن محاولات حماية “عميل النفوذ” الذي تشرف عليه واشنطن وعواصم غربية أخرى تبدو منافقة ومضحكة. وقد لوحظ بشكل خاص أن أي خطوات من قبل الجانب الأمريكي بهدف إثارة الفتنة والعداوة في المجتمع الروسي، و”استخدام البعثة الدبلوماسية للتستر على الأعمال التخريبية سيتم قمعها بشدة. موظفو السفارة الأمريكية الذين ينتهكون اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وسوء استخدام وضعهم سوف يتم إنهاء إقامتهم في موسكو قبل الموعد المحدد”.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأنها استدعت سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، على خلفية تدخلهم في شؤون روسيا الداخلية.

الخارجية الروسية تستدعي سفراء أميركا وبريطانيا وكندا جراء تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية

وقالت الخارجية في بيان: “تم استدعاء سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا إلى وزارة الخارجية جراء التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لروسيا وممارسة أنشطة تخالف الوضع الدبلوماسي”.