جبران باسيل عن سبب حضوره جلسة البرلمان اللبناني: من أجل التصدي للفراغ في البلديات

أكد رئيس تكتل لبنان القوي في البرلمان اللبناني، جبران باسيل، أن حضوره لجلسة البرلمان اليوم كان منعا للفراغ وتصديا له ولعدم مراكمة مشكلات الناس.

ووفق موقع النشرة اللبناني، شدد باسيل على أنه وتياره “منذ البداية إننا ضد التشريع الاعتيادي ولكن إذا كان هناك قوة قاهرة وضرورة قصوى نحضر وهذا ما حصل”.

“النواب اللبناني” يقر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام

وقال: “السبب الوحيد لحضور التيار هو عدم مراكمة فراغ بلدي واختياري على الفراغ الرئاسي والحكومي”.

تأكيدات رئيس التيار الحر جاءت خلال تصريحات له عقب انتهاء الجلسة التشريعية، مؤكدا أنهم شاركوا “من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في المواقع البلدية والاختيارية، فهذا الفراغ لا يمكن ان يُملأ عملياً من خلال حلول القائمقام محل البلدية، كما أن المخاتير لا يمكن لأحد الحلول محلهم”، وفق تعبيره.

وقال: “نحن كتيار وطني على استعداد للذهاب الى الانتخابات وبدأنا بالترشيحات داخل التيار لكن الحكومة ووزارة الداخلية هم على غير استعداد والواضح أن وزير الداخلية يتحدث في الخارج أما في الداخل فيبقى صامتًا”.

وأقر مجلس النواب اللبناني، قانون التّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة، لمدّة عام تنتهي مع نهاية شهر أبريل/ نيسان من العام المقبل 2024، وذلك خلال جلسته التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء من أجل “مناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها تمديد ولاية المجالس البلديّة والاختياريّة، بعد اكتمال النّصاب”، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدّاخليّة بسام مولوي.

وسط انقسام سياسي وأزمة مالية.. ما مصير الانتخابات البلدية في لبنان؟

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إجراء الانتخابات البلدية في البلاد على 4 مراحل، تبدأ في 7 مايو/ أيار المقبل في محافظتي الشمال وعكار، و14 مايو في محافظة جبل لبنان، و21 مايو في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، و28 مايو في الجنوب والنبطية.

وأكد أن “الإصرار والنية ضروريان لإجراء الانتخابات، ولكن ذلك لا يكفي”، مطالبا “بتأمين الاعتمادات، والمبلغ ليس كبيراً في مقابل ما أنفق في العامين الماضيين”، وفقا لوسائل إعلام محلية.

في المقابل أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، الأربعاء الماضي، أن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أصبح “شبه مستحيل”، في ظل عدم تأمين التمويل لإجرائها من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتقدم باقتراح قانون لتمديد عمل المجالس البلدية والاختيارية لمدة 4 أشهر، وفقاً للشرق الأوسط.

يشار إلى أن لبنان يشهد حالة فراغ رئاسي، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.

أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.