فلسطين.. إصابة 8 مواطنين في جنين واعتقال 3 آخرين جراء اشتباكات مع قوة إسرائيلية خاصة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 8 فلسطينيين، واعتقال 3 آخرين، جراء اشتباكات مع قوة إسرائيلية خاصة حاولت اقتحام المخيم.

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، بينما اعتقل 3 آخرون.

محافظ جنين يكشف لـ”سبوتنيك” آخر تطورات اقتحام إسرائيل للمخيم

وقال البيان: “6 مواطنين وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال ووحدات خاصة “مستعربين”، المخيم، فيما وصلت إصابتان في الأطراف أيضا، إلى مستشفى ابن سينا التخصصي”.

ولفتت “وفا”، إلى أن بين المصابين امرأة مسنة (68 عاما) أصيبت برصاصة في يدها، إضافة إلى مسعف أصيب بشظايا.

وقالت: “مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، ترافقها جرافتان عسكريتان، إضافة إلى وحدات خاصة انتشرت داخل عدد من المنازل وعلى أسطح العمارات”.

وأوضحت أن “قوات الاحتلال منعت طواقم جمعية الهلال الأحمر من دخول المخيم لنقل الإصابات، وأطلقت الرصاص صوب مركبة إسعاف”، ومشيرة إلى أن “قوات الاحتلال حاصرت منزلا في المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات في الأجواء، قبل أن تعتقل ثلاثة مواطنين- عرف منهم الشقيقان أحمد وأمجد جرادات- وتستولي على مركبة”.