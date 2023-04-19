صحيفة: الولايات المتحدة تخطط لفرض قيود غير مسبوقة على الاستثمار في الصين

كشفت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت في شهر أبريل/ نيسان الجاري إجراءات غير مسبوقة للحد من الاستثمار الأمريكي في الصين.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادرها، بأن “المسؤولين يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن جهد رئيسي لكبح صعود بكين التكنولوجي والعسكري. ومن المتوقع وجود قواعد غير مسبوقة لتقييد الاستثمار الأمريكي في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر”.

وأضافت المصادر أن إدارة البيت الأبيض تناقش بالفعل قضايا رئيسية مع رواد الأعمال. من المعروف أنه سيُطلب من الشركات الإبلاغ عن الاستثمارات الجديدة التي سيتم توجيهها إلى شركات التكنولوجيا في الصين. سيكون هناك أيضًا حظر معاملات معين في القطاعات الصناعية المهمة، بما في ذلك المعالجات الدقيقة.

وأشارت المصادر في إدارة البيت الأبيض إلى أن الحكومة تريد التأكد من أن كل شيء يتم بشكل صحيح من حيث التشاور مع الحلفاء والصناعة، وفقط بعد الانتقال إلى إصدار المراسيم.