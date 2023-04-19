ستولتنبرغ: يجب على دول "الناتو" نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأنه على الرغم من الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى كييف، يحتاج الحلف إلى نقل “المزيد” من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” اليوم الثلاثاء: “نحن ندرك الكم الهائل من الأسلحة والذخيرة والمواد التي تم توفيرها بالفعل لأوكرانيا، لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد”.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة ستحاول تزويد كييف بما تحتاجه.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” اليوم الثلاثاء: “نحن نعلم أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا. نريد أن نتأكد من أننا نوفر لهم القدرات التي يحتاجون إليها”.

وأكد أن المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ستستمر.

البيت الأبيض: الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا

وأعلن البنتاغون، في وقت سابق، أن موارد الولايات المتحدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا استثنائية، ولكنها ليست بلا حدود.