السعودية والهند تدعوان إلى وقف التصعيد في السودان

أكد وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية والهند ضرورة وقف التصعيد في السودان، وذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ السبت الماضي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على “تويتر” في بيان.

وقال البيان إن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الراهنة في السودان وأكدا على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري لضمان أمن واستقرار السودان.

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية جمهورية الهند pic.twitter.com/IIy1eV5mmP — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 18, 2023

وأعلن الجيش وقوات الدعم السريع عن هدنة هشة في السودان، ورغم ذلك فلا تزال هناك خروقات بين الجانبين في العديد من مناطق السودان.

واندلعت المواجهات بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، من جهة، وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس.

وتتركز معظم الاشتباكات في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

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وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.