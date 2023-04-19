أردوغان: بوتين يشارك في حفل تسليم الوقود النووي إلى أكويو عبر تقنية الفيديو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم المشاركة، يوم 27 أبريل/نيسان، في مراسم تسليم الوقود النووي إلى محطة أكويو التركية للطاقة، النووية عبر تقنية الفيديو.

أنقرة- سبوتنيك . وقال أردوغان في مقابلة مع قناة “تي أر تي” التلفزيونية: “إن شاء الله، في 27 أبريل، ستقام مراسم تسليم وقود نووي إلى محطة الطاقة النووية أكويو، وبالتالي ستحصل محطة الطاقة النووية على الوضع النووي. السيد بوتين المحترم، سينضم إلى الحفل عبر [تقنية] “الفيديو كونفرنس””.

أردوغان يعلن موعد ضخ “الوقود النووي” إلى محطة “أكويو” التركية

وفي الأول من أبريل/ نيسان، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بوتين التقى مع المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم قالين لمناقشة تنفيذ مشاريع كبيرة، بما في ذلك محطة أكويو النووية، مضيفاً أن روسيا ستشارك في مراسم تحميل الوقود النووي في 27 أبريل في الوقت المناسب.

وتشارك روسيا في بناء محطة أكويو النووية، التي بدأ العمل فيها في أبريل 2018، وهي أول محطة طاقة نووية في تركيا.